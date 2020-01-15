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Арум анонсировал бой Ломаченко – Лопес

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Бой может состояться в мае

#Арум, #Ломаченко, #Лопес

Источник – sport.ua.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум хочет провести до конца весны бой между обладателем титулов WBA, WBO и WBC украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом мира по версии IBF в легком весе американцем Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).

Об этом рассказал сам промоутер.

“Бой уже согласован, Ломаченко и Лопес дали согласие. Они передерутся, и бой определенно состоится до конца мая. Остался вопрос – где.

Я считаю, что поединок должен состояться в Нью-Йорке на Madison Square Garden. Но есть и другие варианты. У нас есть много предложений”, – рассказал Арум.

Ранее сообщалось, что Ломаченко не хочет драться с Лопесом в Нью-Йорке.

Напомним, Ломаченко опубликовал видео о российских спецназовцев.

Источник: champion.com.ua
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