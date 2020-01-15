Усик поддержал Ломаченко за видео с российским спецназом

Александр Усик опубликовал видео в поддержку Василия Ломаченко
#Усик #Ломаченко
Источник – Іnstagram.
Украинский боксер Александр Усик поддержал чемпиона мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василия Ломаченко.
Об этом боксер сообщил в Іnstagram.
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Усик поделился видео на котором Ломаченко прославляет Украину. В ролике акцентируется внимание на украинском флаге, который держит в руках боксер.
Также в середине ролика звучит украинский гимн.
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#loma #lomachenko #usyk #usyk17 #lomus #ukraine
Публикация вот Usyk Aleksandr (@usykaa) 13 Янв 2020 в 10:32 PST
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#loma #lomachenko #usyk #usyk17 #lomus #ukraine
Публикация вот Usyk Aleksandr (@usykaa) 13 Янв 2020 в 10:32 PST
Ранее, Лопес пообещал уничтожить Ломаченко.
Напомним, поединок Василия Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла признан лучшим в 2019 году по версии Top Rank.
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