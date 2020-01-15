Усик поддержал Ломаченко за видео с российским спецназом

Александр Усик опубликовал видео в поддержку Василия Ломаченко

#Усик #Ломаченко

Источник – Іnstagram.

Украинский боксер Александр Усик поддержал чемпиона мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василия Ломаченко.

Об этом боксер сообщил в Іnstagram.

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Усик поделился видео на котором Ломаченко прославляет Украину. В ролике акцентируется внимание на украинском флаге, который держит в руках боксер.

Также в середине ролика звучит украинский гимн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #loma #lomachenko #usyk #usyk17 #lomus #ukraine Публикация вот Usyk Aleksandr (@usykaa) 13 Янв 2020 в 10:32 PST

Ранее, Лопес пообещал уничтожить Ломаченко.

Напомним, поединок Василия Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла признан лучшим в 2019 году по версии Top Rank.