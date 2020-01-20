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Бокс

Фьюри хочет подписать контракт с UFC

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Британец намерен провести поединок с одним из чемпионов UFC

#Фьюри, #UFC

Источник – sport.ua.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) не хочется драться по правилам ММА.

Об этом боксер заявил в интервью bloodyelbow.com.

“Мне не хочется драться по правилам ММА, возиться на настиле и тому подобное. Но я бы подрался в маленьких перчатках с одним из чемпионов UFC. Можно сделать бой в клетке по правилам бокса. Думаю, что это было бы интересно.

Когда я изобью Деонтея Уайлдера, мы с Дейна Уайтом сядем и поработаем определенными цифрами и посмотрим, какой бой будет интересный. Мне интересен боец, доступен для поединка и готов к тому, что чемпион мира по боксу надиратиме ему зад”, – отметил Фьюри.

Напомним, Фьюри назвал уникальную методику подготовки к бою.

Ранее, Пулев анонсировал бой с Джошуа.

Источник: champion.com.ua
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