Фьюри хочет подписать контракт с UFC

Британец намерен провести поединок с одним из чемпионов UFC

#Фьюри, #UFC

Источник – sport.ua.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) не хочется драться по правилам ММА.

Об этом боксер заявил в интервью bloodyelbow.com.

“Мне не хочется драться по правилам ММА, возиться на настиле и тому подобное. Но я бы подрался в маленьких перчатках с одним из чемпионов UFC. Можно сделать бой в клетке по правилам бокса. Думаю, что это было бы интересно.

Когда я изобью Деонтея Уайлдера, мы с Дейна Уайтом сядем и поработаем определенными цифрами и посмотрим, какой бой будет интересный. Мне интересен боец, доступен для поединка и готов к тому, что чемпион мира по боксу надиратиме ему зад”, – отметил Фьюри.