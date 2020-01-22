Новое на сайте

еще
Среда, 22 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксШелестюк анонсировал свой следующий бой
Бокс

Шелестюк анонсировал свой следующий бой

AdminНет комментариев
Добавлено

Следующим соперником Тараса Шелестюка будет аргентинский боксер

#Шелестюк, #бокс

Источник – espreso.tv.

Украинский боксер Тарас Шелестюк в следующем поединке встретится с аргентинцем Луисом Альберто Вероном.

Об этом украинский боксер сообщил в Instagram.

“Друзья, мой соперник Давила отказался от боя из-за травмы, полученной на тренировке. Спешу сообщить, что бой состоится 31 января на телеканале Showtime в Луизиане! Моему промоутеру удалось найти хорошую замену и вчера я подписал новый контракт на бой. Соперником станет Луис Альберто Верон, боец из Аргентины”, – написал Шелестюк.

Ранее, Шелестюк подтвердил проведение поединка в конце января.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

14 + 17 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Майкл Баффер: Была традиция – завтракал вместе с Кличко

Как Далакян до февральского защиты титула готовится

Джошуа: Я буду первым, кто бросит вызов Усику

Фьюри хочет подписать контракт с UFC

Кличко: Возможно, я мог бы попробовать себя в UFC

Закрыть