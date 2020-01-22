Шелестюк анонсировал свой следующий бой

Следующим соперником Тараса Шелестюка будет аргентинский боксер

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Источник – espreso.tv.

Украинский боксер Тарас Шелестюк в следующем поединке встретится с аргентинцем Луисом Альберто Вероном.

Об этом украинский боксер сообщил в Instagram.

“Друзья, мой соперник Давила отказался от боя из-за травмы, полученной на тренировке. Спешу сообщить, что бой состоится 31 января на телеканале Showtime в Луизиане! Моему промоутеру удалось найти хорошую замену и вчера я подписал новый контракт на бой. Соперником станет Луис Альберто Верон, боец из Аргентины”, – написал Шелестюк.