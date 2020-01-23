Иван Редкач – Дэнни Гарсия: онлайн-трансляция боя

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Напомним, Дэнни Гарсия владел титулом WBC с 2012 по 2015 и с 2016 по 2017 годы. Также американец был чемпионом мира WBA (Super) в 2012-2015 годах.
В последнем поединке, который состоялся 1 июня 2019 года Редкач нокаутировал Девона Александера, а Гарсия, 20 апреля, отправил в нокаут в 7 раунде Адриана Гаранадоса.
Также в рамках Premier Boxing Champion непобедимый украинский боксер второго легкой (55 кг) весовой категории Арнольд Хегай (16-0-1, 10КО) в десятираундовому поединку поборется за титул интерконтинентального чемпиона IBO и WBO с американцем Стефеном Фултоном (17-0-0, 8КО). Победитель станет обязательным претендентом на чемпионский бой по версии WBC.
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