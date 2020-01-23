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Иван Редкач – Дэнни Гарсия: онлайн-трансляция боя

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Источник – Чемпион.

Украинский средневес Иван Редкач (23-4-1, 18КО) встретится в бою-елімінаторі по версии WBC с американцем Дэнни Гарсией (35-2-0, 21КО).

Главный поединок состоится в рамках грандиозного боксерского вечера Premier Boxing Champions Эла Хеймона, 26 января, в Бруклине на арене Barclays Center (Нью-Йорк, США).

Ориентировочное начало в 4:00 по киевскому времени.

Смотрите онлайн-трансляцию главного боя боксерского вечера в Бруклине Редкач – Гарсия в прямом эфире на нашем сайте.

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Плеер с трансляцией будет доступен за час до начала.

Напомним, Дэнни Гарсия владел титулом WBC с 2012 по 2015 и с 2016 по 2017 годы. Также американец был чемпионом мира WBA (Super) в 2012-2015 годах.

В последнем поединке, который состоялся 1 июня 2019 года Редкач нокаутировал Девона Александера, а Гарсия, 20 апреля, отправил в нокаут в 7 раунде Адриана Гаранадоса.

Также в рамках Premier Boxing Champion непобедимый украинский боксер второго легкой (55 кг) весовой категории Арнольд Хегай (16-0-1, 10КО) в десятираундовому поединку поборется за титул интерконтинентального чемпиона IBO и WBO с американцем Стефеном Фултоном (17-0-0, 8КО). Победитель станет обязательным претендентом на чемпионский бой по версии WBC.

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Источник: champion.com.ua
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