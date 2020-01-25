Редкач vs Гарсия: превью боя, мнение букмекеров, трансляция

В последние месяцы много говорилось о том, что Дэнни Гарсиа хочет сразиться с Мэнни Паккьяо и Эрролом Спенсом. Однако бой против них сейчас не возможен, так как Спенс восстанавливается после автомобильной аварии, а Пакьяо смотрит на возможное противостояние со звездой UFC Конором МакГрегором.

В итоге Гарсия проведет поединок с украинским боксером Иваном Редкачем в рамках главного события вечера бокса от Showtime ночью с субботы на воскресенье. Украинский боксер будет явным аутсайдером поединка, по версии многих экспертов и букмекеров, но он готов к вызову, который приведет его к чемпионскому поединку.

Американец готовится к более важным боям

“Дэнни уже предвкушает бой с Эрролом Спенсом-младшим или Мэнни Пакьяо, но прежде чем он доберется до них, он выбрал меня”, – сказал Редкач. “Я заставлю проснуться его в ночь боя”.

Гарсия хочет использовать Редкача для подготовки к другому левши: Паккьяо или Спенсу. Отчасти именно поэтому Гарсия решил выйти на бой против Редкачу, он использует украинца для подготовки к следующим боям, и это может быть шанс для боксера из Украины. “Мой разум был нацелен на левшу, поэтому после того, как мы не смогли устроить бой с Эрролом Спенсом-младшим, я захотел следующего сильного левшу” – сказал Гарсия. “Мы вовсе не смотрим за Редкачем, но мы хотели, чтобы это был левше перед следующими поединками”. Украинец и сам понимает, что Гарсия не на 100 % его воспринимает всерьез. “Самая большая слабость, которую я вижу в Дэнни, заключается в том, что он не воспринимает это всерьез”, – сказал Редкач. “Он рассчитывает на это как на тренировку перед важным боем, и это большая ошибка”.

Редкач в последнем бою одержал лучшую победу в своей карьере. Хотя украинец и набирает вес, чтобы проводить бом в полусреднем весе, его последний выход на ринге был самый впечатляющим, он нокаутировал бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Девона Александра.

Это выступление помогло закрыть нокаут в четвертом раунде от Джона Молины 18 месяцами ранее. “Я видел некоторые моменты его боя с Девоном, но не весь бой”, – сказал Гарсия. “Я видел полный бой с Молиной, и я знаю, с чем я столкнуся. Молина поймала его, но до этого у Ивана все было хорошо. Он просто стал небрежным. Так что я просто должен быть в своей игре”.

Самоуверенность Гарсии непоколебима, по версии многих экспертов Гарсия, вероятно, пятый лучший боец в весовой категории 147 фунтов (Редкач только 40 по версии Боксрек). Но если вы спросите его, вы получите другой ответ. На самом деле Гарсия считает себя одним из лучших бойцов на планете. Неважно, что представляет Редкач, Гарсия думает, что он просто лучше. “Теперь каждый бой – это борьба за мое наследство. Теперь я молодой ветеран. Я прекрасно себя чувствую и знаю, что я один из лучших бойцов в мире”, – сказал Гарсия.

Мнение букмекеров

Гарсия явный фаворит в поединке против украинца. На его победу коэффициент составляет всего лишь 1.03, а на викторию Редкача – 11. Победа нокаутом американца – 1.2, то что украинец выиграет этот поединок досрочно – 17.

Предыдущие поединки

В карьере у Гарсии два поражения от Шона Портера и Кита Турмана, а также 35 побед при 21 нокауте, несмотря на малый процент побед досрочно, он умеет отправлять своих соперников в нокаут.

У Редкача три победы подряд в последних поединках. В период с 2015 по 2017 украинец сумел выиграть только два боя из семи. Конечно, он проиграл солидным противникам, таким как непобедимый Деян Златичанин и Тевин Фармер. Однако проигрыш Аргису Мендесу и ничью против Луиса Круса объяснить немного сложнее. В последних боях украинец выглядел намного лучше и может еще раз удивить Америку.

Трансляция

В прямом эфире поединок покажет телеканал Интер. Начало трансляции начнется в 4:00 утра.