Гарсия в 12 раундах уничтожил Редкача и стал претендентом на пояс WBC

Все судьи отдали победу американцу

#Редкач, #Гарсия

Источник – Чемпион.

Американец Дэнни Гарсия (35 -2-0, 21 KO) одержал уверенную победу над украинцем Иваном Редкачем (23-4-1, 18 KO) в рамках Premier Boxing Champion на арене Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк.

Бой продлился полную дистанцию – 12 раундов. Это первый такой опыт для украинского боксера.

Все судьи отдали победу американцу – 116:112, 117:111, 117:111.

Теперь Дэнни Гарсия становится обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет одна из главных звезд дивизиона Эррол Спенс (26-0, 21 КО).

Чемпион проводил для вас текстовую трансляцию поединка.

Напомним, украинец Хегай потерпел первое поражение в профи боксе