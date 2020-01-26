Редкач – Гарсия: ОНЛАЙН

#Редкач, #Гарсия

Источник – Чемпион.

1-раунд: Спокойный первый раунд состоялся. Бойцы присматривались друг к другу, хотя показалось, что Гарсия чуть больше точных ударов нанес.

Бой начат!

Бойцы уже на ринге, вскоре поединок стартует.

Украинец выходит на арену Barclays Center в Нью-Йорке.

Совсем скоро начнется бой Редкач – Грасия.

Сейчас происходит еще один бой андеркату, а уже дальше Иван Редкач будет боксировать против Дэнни Гарсии.

Одержал победу Стивен Фултон единогласным решением судей.

12-раунд: Пошел ва-банк украинец, однако похоже, что он пропустил больше ударов, чем нанес.

11-раунд: Открылось второе дыхание в Хегая. Классную атаку он провел и похоже, что забрал этот раунд в свой актив.

10-раунд: Изменилась картина нашего поединка. Теперь Фултон контролирует центр и более активно выглядит, остались самые ответственные раунды.

9-раунд: Здесь уже равный раунд продемонстрировали боксеры, как один так и другой смогли провести несколько неплохих ударов.

8-раунд: Снова активнее выглядел Фултон. Хегай неплохо защищался, но в атаке у Арнольда ничего не получается.

7-раунд: Очень много ударов пропустил Хегай в конце раунда. Кажется, что украинец уже немного устал.

6-раунд: Больше ударов в этом раундов выбросил Фултон, хотя центр так же остается за украинцем.

5-раунд: Контролирует центр ринга Арнольд Хегай. Фултон отражается, хотя этот раунд более активно провел американец.

4-раунд: Снова украинец провел хороший раунд. В конце даже прижал Фултона до угла Хегай и провел серию ударов.

3-раунд: Пытается Хегай работать на близкой дистанции и у него это удачно удается. Довольно грубо повалил Арнольд американского боксера на пол, за что получил предупреждение от судьи.

2-раунд: Активнее выглядит украинец. Немало уже нанесли ударов оба боксера, но почти все они пришлись на блок.

1-раунд: Довольно спокойно начали поединок бойцы. Присматриваются пока друг к другу.

Бой начат!

Перед поединком Редкач – Гарсия состоится еще бой одессита Арнольда Хегая против американца Стивена Фултона.

Украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 18 KO) 26 января на арене Barclays Center в Бруклине проведет бой против экс-чемпиона мира, американца Дэнни Гарсии (35 -2-0, 21 KO).

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Бой Редкач – Гарсия будет главным на вечере бокса от Showtime. Победитель этой встречи станет обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет одна из главных звезд дивизиона Эррол Спенс (26-0, 21 КО).

Чемпион проведет для вас текстовую трансляцию боя. Ориентировочное начало в 4:00 по киевскому времени.

Хронология событий перед поединком:

– О дате и месте боя было сообщено 9 декабря на странице Brooklyn Boxing в Twitter.

– Украинец сказал, что это большой шаг в его карьере и он собирается удивить боксерский мир.

– Впервые Иван Редкач и Дэнни Гарсия встретились лицом к лицу на пресс-конференции в Нью-Йорке. Иван Редкач предстал перед публикой в новом имидже, шокировав поклонников прической.

– Во время пресс-конференции Гарсия признался, что Редкач подготовит его к следующим поединкам против Пакьяо и Спэнса.

– На что украинец ответил, что имеет простой план на бой. И собирается нокаутировать Гарсию.

– О том Гарсия также собирается нокаутировать украинца. И это его единственное задание.

– 13 января на Чемпионе появился эксклюзивный материал о Ивана Редкача, где он рассказал о своей жизни в США. Где ему пришлось пройти немало испытаний.

– 23 января Редкач провел открытую тренировку для СМИ перед поединком.

– 24 января боксеры провели взвешивание перед боем. Украинец оказался легче американца.