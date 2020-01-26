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Бокс

Редкач: Не успел укусить – Гарсия уже плачет, папин сыночек

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Украинец укусил Дэнни Гарсию и сказал: Майк Тайсон

#Редкач, #Гарсия

Источник – Чемпион.

Во время боя между Иваном Редкачем (23-4-1, 18 КО) и экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией (35-2, 21 КО) украинский спортсмен незаметно от судьи укусил соперника за область ключицы.

Украинец в комментариях к видео фрагмента пошутил над американцем.

“Видео недели. Не успел укусить, он уже плачет. Папин сыночек, глаза такие. Какать хочешь? Или в ринг давно не выходили?”- написал Редкач.

Редкач: Не встиг вкусити - Гарсія вже плаче, татів синочок

Напомним, Гарсия в 12 раундах уничтожил Редкача и стал претендентом на пояс WBC

Источник: champion.com.ua
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