Редкач: Не успел укусить – Гарсия уже плачет, папин сыночек

Украинец укусил Дэнни Гарсию и сказал: Майк Тайсон

#Редкач, #Гарсия

Источник – Чемпион.

Во время боя между Иваном Редкачем (23-4-1, 18 КО) и экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией (35-2, 21 КО) украинский спортсмен незаметно от судьи укусил соперника за область ключицы.

Украинец в комментариях к видео фрагмента пошутил над американцем.

“Видео недели. Не успел укусить, он уже плачет. Папин сыночек, глаза такие. Какать хочешь? Или в ринг давно не выходили?”- написал Редкач.

Напомним, Гарсия в 12 раундах уничтожил Редкача и стал претендентом на пояс WBC