Редкач: Не успел укусить – Гарсия уже плачет, папин сыночек

Украинец укусил Дэнни Гарсию и сказал: Майк Тайсон
#Редкач, #Гарсия
Источник – Чемпион.
Во время боя между Иваном Редкачем (23-4-1, 18 КО) и экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией (35-2, 21 КО) украинский спортсмен незаметно от судьи укусил соперника за область ключицы.
Украинец в комментариях к видео фрагмента пошутил над американцем.
“Видео недели. Не успел укусить, он уже плачет. Папин сыночек, глаза такие. Какать хочешь? Или в ринг давно не выходили?”- написал Редкач.
“Видео недели. Не успел укусить, он уже плачет. Папин сыночек, глаза такие. Какать хочешь? Или в ринг давно не выходили?”- написал Редкач.
Напомним, Гарсия в 12 раундах уничтожил Редкача и стал претендентом на пояс WBC
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