Гарсия: Он воскликнул “Майк Тайсон” и меня укусил

#Редкач, #Гарсия

Источник – Чемпион.

Украинец Иван Редкач (23-4-1, 18 KO) укусил своего соперника во время боя.

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Об этом рассказал сам пострадавший, американец Дэнни Гарсия (35 -2-0, 21 KO).

“Он укусил меня. Он воскликнул: “Майк Тайсон”, и укусил меня. Я посмотрел на судью и сказал ему об этом”, – сказал Гарсия.

Кроме того, Гарсия заявил, что хотел бы встретиться с Ерролом Спенсом или Мэнни Пакьяо.

“Вы знаете – Спенс, Пакьяо, любого из них я хотел бы видеть своим соперником”, – добавил боксер.