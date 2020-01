Постол: Я с командой благополучно вернулся из Китая

Украинец прокомментировал перенос боя

Источник – Tribuna.com.

Новая дата и место поединка Виктора Постола (31-2, 12 KO) и чемпиона WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиреса (25-0, 17 KO) будут известны в ближайшие недели.

Об этом украинец написал в Instagram.

@toprank @vadimkteam @wildcardboxingclub @bradleyalanjacobs @thekovalchuk @freddieroach @aleggator Me and my team came back home safely. Top Rank Promotions and Seca Promotions who had cooperated on the mutual boxing show in Haikou, China on Feb 2nd were forced to cancel the show and postpone my fight with Jose Carlos Ramirez to a new date and venue to be определено shortly. I want to thank deeply Top Rank Boxing and each member of this team for prompt reaction on the ongoing virus situation in China and assurance of the fastest possible, comfortable and safe trip back home for whole members of my team and care of each of us throughout time staying in China and trip back home. We hope and pray the situation in China will be resolved shortly. Хочу сообщить, что я вместе с командой благополучно возвратились домой из Китая. Из-за вируса, который сейчас распространяется в Китае, организаторы вечера бокса, где я должен был драться против Хосе Карлоса Рамиреса 2 февраля в Хайкоу, Top Rank Promotions и Seca Promotions приняли решение отменить событие, а сам поединок перенесено. Новая дата и место поединка будут известны в ближайшие недели. Хочу от себя лично поблагодарить компанию Top Rank за молниеносную реакцию на текущие события в Китае, обеспечение нашей команде скорейшей, безопасной и комфортной дороги домой, а, так же, за беспокойство обо всех членах команды на протяжении времени пребывания в Китае и на пути домой. Мы надеемся и верим, что сложившаяся ситуация в Китае улучшится.

