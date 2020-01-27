Руис хочет переманить тренера Гвоздика

Энди Руис хочет работать с https://champion.com.ua/boxing/2019/12/27/834155/trener-ruyisa-vkazav-prichinu-porazki-vid-dzhoshua

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Источник – ua-football.com.

Экс-чемпион мира Энди Руис хочет работать с тренером украинского боксера Александра Гвоздика.

Об этом сообщает Vringe.com.

Руис на следующей неделе встретится с Тедди Атласом и обсудит потенциальное сотрудничество.

Недавно мексиканский боксер прекратил сотрудничество с Мэнни Роблесом, под руководством которого в июне прошлого года отправил в нокаут Энтони Джошуа стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.

Тедди Атлас в декабре 2018 года помог украинцу Александру Гвоздику завоевать пояс WBC в полутяжелом весе. Осенью прошлого года Гвоздик досрочно проиграл Артуру Бетербієву и потерял титул.

Напомним, тренер Руиса указал причину поражения от Джошуа.