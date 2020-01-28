Новое на сайте

еще
Вторник, 28 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксКоманды Джошуа и Пулева просят IBF перенести торги до 14 февраля
Бокс

Команды Джошуа и Пулева просят IBF перенести торги до 14 февраля

AdminНет комментариев
Добавлено

Ранее дедлайн по договоренности уже меняли

#Пулев, #Джошуа

Источник – sportarena.com.

Представители боксеров-супертяжеловесов Энтони Джошуа и Кубрата Пулева не могут договориться о проведении боя в ранее установленный срок и просят его перенести.

Об этом сообщает Boxingscene.com.

Сначала команды британца и болгарина должны были согласовать поединок до 31 января, однако теперь они просят IBF сдвинуть дедлайн по договоренности на две недели, до 14 февраля.

Читайте также:  Ломаченко – Кэмпбелл: где может пройти бой

Отметим, что изначально стороны должны были договориться до 11 января, после чего крайний срок уже смещался.

Ранее, Гірн назвал дату боя Усик – Чисора.

Напомним, Усик принял важное решение перед боем с Джошуа.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

шестнадцать + 6 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Постол: Я с командой благополучно вернулся из Китая

Хргович: Готов выйти в ринг с Усиком хоть завтра

Руис хочет переманить тренера Гвоздика

Редкач укусил Гарсию во время боя

Гарсия: Он воскликнул “Майк Тайсон” и меня укусил

Закрыть