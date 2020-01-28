Команды Джошуа и Пулева просят IBF перенести торги до 14 февраля

Ранее дедлайн по договоренности уже меняли

#Пулев, #Джошуа

Источник – sportarena.com.

Представители боксеров-супертяжеловесов Энтони Джошуа и Кубрата Пулева не могут договориться о проведении боя в ранее установленный срок и просят его перенести.

Об этом сообщает Boxingscene.com.

Сначала команды британца и болгарина должны были согласовать поединок до 31 января, однако теперь они просят IBF сдвинуть дедлайн по договоренности на две недели, до 14 февраля.

Отметим, что изначально стороны должны были договориться до 11 января, после чего крайний срок уже смещался.

Ранее, Гірн назвал дату боя Усик – Чисора.

Напомним, Усик принял важное решение перед боем с Джошуа.