Уайлдер: Пистолет лежал у меня на коленях и я думал о самоубийстве

Чемпион WBC имел различные неурядицы в 19-20 лет

#Уайлдер

Источник – Tribuna.com.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в молодом возрасте думал о самоубийстве.

Об этом боксер заявил в интервью mirror.co.uk.

“У всех нас есть история из прошлого. Мы все пришли откуда-то, чтобы сделать нас такими, какие мы сейчас есть.

В 19 и 20 лет у меня было много невзгод жизни. Моя дочь родилась с расщеплением позвоночника. Я просто был парнем, который пытался жить в реальном мире.

У меня всегда были большие цели и большие мечты, мои мысли были о том, чтобы стать королем, но иногда жизнь может тебя осадить.

Пистолет лежал у меня на коленях и я действительно думал о самоубийстве. Если свести счеты с жизнью, то тебе больше ни о чем не нужно волноваться. Тебя перестанут тревожить вещи, которые происходят в твоей жизни.

Вы не задумывались о том, как это повлияет на твою семью, дочь, других детей и так далее. С такими мыслями в голове вы просто становитесь эгоистами. Вы думаете только о боли, который чувствуете сейчас”, – сказал Уайлдер.