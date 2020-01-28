Украинский супертяжеловес Вихрист перешел в профессионалы

Виктор Вихрист пошел по пути братьев Кличко
#Вихрист
Источник – klitschko-brothers.com.
Перспективный украинский супертяжеловес, двукратный чемпион Европы Виктор Вихрист подписал профессиональный контракт с немецкой промоутерской компанией.
Об этом сообщает klitschko-brothers.com
“Он – настоящий бриллиант. С точки зрения качества, он лучший из всех, кого я когда-либо видел”, – рассказал промоутер Эром Джелайн.
“Он – настоящий бриллиант. С точки зрения качества, он лучший из всех, кого я когда-либо видел”, – рассказал промоутер Эром Джелайн.
По словам промоутера, он планирует вывести Вихриста на бой за титул чемпиона Европы уже во втором поединке украинца в профи.
“Очень приятно, когда меня сравнивают с Кличко. Это стимул для меня. Моя цель всегда состояла в том, чтобы стать чемпионом мира среди профессионалов”, – рассказал Вихрист.
“Очень приятно, когда меня сравнивают с Кличко. Это стимул для меня. Моя цель всегда состояла в том, чтобы стать чемпионом мира среди профессионалов”, – рассказал Вихрист.
Напомним, Виктор Вихрист победил в финале боксера из Франции Мурада Алиева.
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