Бой Уайт – Поветкин может состояться в США

Гірн рассказал о дальнейших планах своего подопечного
#Поветкин, #Вайт
Источник – sports.ru.
Вероятность проведения следующего боя британца Диллиана Уайта в США примерно 50 на 50.
Об этом промоутер британца Эдди Гірн заявил в интервью iFL TV.
“Не исключено, что следующий бой Уайт проведет в США. Я бы сказал, что вероятность этого примерно 50 на 50. Считаю, что это был бы отличный ход для него. Он и сам хочет пошуметь там.
Ранее мы планировали сделать Вайт бой – Поветкин в Великобритании. А потом задумались над тем, чтобы сделать Вайту бой против Руиса в США. А потом подумали над тем, чтобы сделать бой Уайт – Поветкин в Нью-Йорке”, – сказал Гірн.
Напомним, Гірн назвал дату боя Усик – Чисора.
Ранее, Усик принял важное решение перед боем с Джошуа.