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Бокс

Бой Уайт – Поветкин может состояться в США

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Гірн рассказал о дальнейших планах своего подопечного

#Поветкин, #Вайт

Источник – sports.ru.

Вероятность проведения следующего боя британца Диллиана Уайта в США примерно 50 на 50.

Об этом промоутер британца Эдди Гірн заявил в интервью iFL TV.

“Не исключено, что следующий бой Уайт проведет в США. Я бы сказал, что вероятность этого примерно 50 на 50. Считаю, что это был бы отличный ход для него. Он и сам хочет пошуметь там.

Ранее мы планировали сделать Вайт бой – Поветкин в Великобритании. А потом задумались над тем, чтобы сделать Вайту бой против Руиса в США. А потом подумали над тем, чтобы сделать бой Уайт – Поветкин в Нью-Йорке”, – сказал Гірн.

Напомним, Гірн назвал дату боя Усик – Чисора.

Ранее, Усик принял важное решение перед боем с Джошуа.

Источник: champion.com.ua
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