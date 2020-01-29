Джошуа и Пулев получили отсрочку для подписания контракта

Энтони Джошуа имеет время для согласования контракта с Пулевым
#Джошуа, #Пулев
Источник – isport.ua.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа получил отсрочку для подписания контракта с будущим соперником Кубратом Пулевым.
Об этом сообщает IBF.
IBF уже давала боксерам одну отсрочку, согласно которой они должны были подписать контракт до 31 января. Теперь же стороны должны договориться о поединке не позднее 14 февраля.
Ранее, Гірн назвал дату боя Усик – Чисора.
Напомним, Усик принял важное решение перед боем с Джошуа.
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