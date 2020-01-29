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Бокс

Экс-чемпион объяснил, почему Ломаченко не лучший в Р4Р

Сергей СумскойНет комментариев
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Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Энтони Диррелл считает, что Василий Ломаченко не может считаться лучшим боксером вне весовых категорий, так как у него слабая оппозиция.

«И точно это не Василий Ломаченко. Кого он победил? Как он может быть первым? Только за счет победы над Ригондо?  Считаю лидером Теренса Кроуфорда», – приводит слова Диррелла Boxingnews24.

Напомним, свой следующий бой украинец проведет против Теофимо Лопеса, в котором может стать абсолютным чемпионом мира в своей весовой категории.

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Тэги: Василий Ломаченко
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