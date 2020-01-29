Экс-чемпион объяснил, почему Ломаченко не лучший в Р4Р

Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Энтони Диррелл считает,
что Василий Ломаченко не может считаться лучшим боксером вне весовых категорий,
так как у него слабая оппозиция.
«И точно это не Василий Ломаченко. Кого он победил? Как он
может быть первым? Только за счет победы над Ригондо? Считаю лидером Теренса Кроуфорда», – приводит
слова Диррелла Boxingnews24.
Напомним, свой следующий бой украинец проведет против Теофимо
Лопеса, в котором может стать абсолютным чемпионом мира в своей весовой
категории.
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