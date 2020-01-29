Руис хочет провести бой с Уайтом

Энди Руис может драться с Ділліаном Уайтом

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Источник – ua.tribuna.com.

Команда экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса заинтересована в его поединке с британцем Ділліаном Уайтом.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн.

Это рискованные времена для Руиса. Если он будет драться с Ділліаном Уайтом и проигрывает, куда он пойдет?

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Он, вероятно, хотел бы получить немного импульса, но с другой стороны, он хочет проявить себя. Если он хочет драться с Ділліаном Уайтом, то вот оно, предложение.

Я думаю, что Повєктін будет первым в очереди на бой с Уайтом, а Руис может быть сразу после него. Мы хотим, чтобы он получил этот шанс”, – рассказал Гірн.