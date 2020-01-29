Руис хочет провести бой с Уайтом

Энди Руис может драться с Ділліаном Уайтом
#Руис, #Вайт
Источник – ua.tribuna.com.
Команда экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса заинтересована в его поединке с британцем Ділліаном Уайтом.
Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн.
“Так, команда Руиса очень заинтересована в поединке с Уайтом.
Это рискованные времена для Руиса. Если он будет драться с Ділліаном Уайтом и проигрывает, куда он пойдет?
“Так, команда Руиса очень заинтересована в поединке с Уайтом.
Это рискованные времена для Руиса. Если он будет драться с Ділліаном Уайтом и проигрывает, куда он пойдет?
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Он, вероятно, хотел бы получить немного импульса, но с другой стороны, он хочет проявить себя. Если он хочет драться с Ділліаном Уайтом, то вот оно, предложение.
Я думаю, что Повєктін будет первым в очереди на бой с Уайтом, а Руис может быть сразу после него. Мы хотим, чтобы он получил этот шанс”, – рассказал Гірн.
Он, вероятно, хотел бы получить немного импульса, но с другой стороны, он хочет проявить себя. Если он хочет драться с Ділліаном Уайтом, то вот оно, предложение.
Я думаю, что Повєктін будет первым в очереди на бой с Уайтом, а Руис может быть сразу после него. Мы хотим, чтобы он получил этот шанс”, – рассказал Гірн.
Напомним, Руис хочет переманить тренера Гвоздика.
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