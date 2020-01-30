Определился первый соперник Вихриста в профессионалах

Украинец будет выступать под псевдонимом Виктор Фауст
#Вихрист
Источник – 24tv.ua.
Перспективный украинский супертяжеловес, двукратный чемпион Европы Виктор Вихрист дебютирует на профессиональном ринге 8 февраля.
Об этом сообщает EC Boxing.
Украинец проведет поединок против 34-летнего белоруса Андрей Мазаник (13-10, 10 КО) в андеркарте боя за титул IBO в тяжелом весе между южноафриканцем Кевином Лерен и немцем Фиратом Арсланом.
Бой состоится в немецком городе Геппінген.
Напомним, украинский супертяжеловес Вихрист перешел в профессионалы.
Ранее, Виктор Вихрист победил в финале боксера из Франции Мурада Алиева.
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