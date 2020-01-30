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Бокс

Определился первый соперник Вихриста в профессионалах

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Украинец будет выступать под псевдонимом Виктор Фауст

#Вихрист

Источник – 24tv.ua.

Перспективный украинский супертяжеловес, двукратный чемпион Европы Виктор Вихрист дебютирует на профессиональном ринге 8 февраля.

Об этом сообщает EC Boxing.

Украинец проведет поединок против 34-летнего белоруса Андрей Мазаник (13-10, 10 КО) в андеркарте боя за титул IBO в тяжелом весе между южноафриканцем Кевином Лерен и немцем Фиратом Арсланом.

Бой состоится в немецком городе Геппінген.

Напомним, украинский супертяжеловес Вихрист перешел в профессионалы.

Ранее, Виктор Вихрист победил в финале боксера из Франции Мурада Алиева.

Источник: champion.com.ua
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