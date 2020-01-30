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Четверг, 30 января, 2020
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Бокс

Промоутер объяснил, почему Чисора противопоказан Усику

Сергей СумскойНет комментариев
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Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что украинцу Александру Усику на данном этапе не стоит драться с британцем Дереком Чисорой.

По его словам, лучше выйти в ринг против Джозефа Паркера, который больше подойдет под стиль украинца.

«Чисора – природный тяжеловес, он превосходит Усика в массе и опыте в профессиональном боксе, плюс у Дерека очень много уличных драк.

Такой боксер сейчас Александру противопоказан. Да, Дерек проигрывает Усику в технике, но вблизи опасен. Сейчас Александра нужно беречь, выступать на высоком уровне он сможет еще более пяти лет», – приводит слова Хрюнова «Спорт Экспресс».

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Тэги: Александр Усик
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