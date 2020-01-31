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Бокс

Азербайджанский боксер будет представлять Кропивницкий на профессиональном ринге

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Атакішиєв тренируется под руководством кропивничанина Фесечка

#Атакішиєв, #Фесечко

Источник – Спортивная Кировоградщина.

Чемпион Европы и мира Заміг Атакішиєв из Азербайджана отныне будет представлять Кропивницкий в профессиональных соревнованиях по боксу.

Об этом боксер заявил в интервью Общественному.

Разрешение на постоянное жительство в Украине получил в начале января. Сейчас готовится к своему первому профессиональному поединку в Украине.

Первый бой Заміга Атакішиєва, в котором он будет представлять Кропивницкий на профессиональном ринге, состоится 8 февраля в Киеве. Его соперником станет харьковчанин Семен Пахомов. До этого поединка в Украине спортсмена готовит кропивницкий тренер, чемпион мира по боксу среди профессионалов Виктор Фесечко.

”В Украине лучшая школа бокса. Здесь воспитали таких знаменитых боксеров, как братья Кличко, Александр Усик. Кстати, я был спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира Александра Усика, у нас хорошие отношения. В Кропивницкому мне нравится, нравится зал. Думаю, здесь у меня гораздо больше шансов добиться успеха, – отметил Атакішиєв.

На профессиональном ринге Заміг Атакішиєв провел шесть боев. Одержал пять побед, в одном из поединков судьи зафиксировали ничью. В бокс перешел из кикбоксинга. В этом виде единоборств провел три десятка боев, стал чемпионом мира и Европы. Сейчас ставит цель войти в десятку лучших боксеров мира в весе свыше девяносто килограммов.

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Напомним, украинский супертяжеловес Вихрист перешел в профессионалы.

Источник: champion.com.ua
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