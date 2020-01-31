Хейни: Склоняюсь к победе Ломаченко в бою против Лопеса

Девин Хейни прокомментировал бой Ломаченко – Лопес
#Ломаченко, #Зеленский, #Хейни
Источник – ua.tribuna.com.
Украинский боксер Василий Ломаченко является фаворитом в поединке против Теофімо Лопеса.
Об этом рассказал американский боксе Девин Хейни.
“Я думаю, что это будет действительно хороший поединок. Думаю, что в Теофімо есть скорость и мощь, а у Ломаченко – боксерский интеллект.
Поэтому, я считаю, что поединок будет очень интересным, но я склоняюсь к победе Ломы. Но я немного волнуюсь за то, что Ломаченко может проиграть до нашего боя.
Победить Василия будет нелегко. Никто из обычных боксеров не сможет побить Ломаченко. Я это понимаю и чувствую, что являюсь именно тем, кто может это сделать”, – отметил Хейни.
“Я думаю, что это будет действительно хороший поединок. Думаю, что в Теофімо есть скорость и мощь, а у Ломаченко – боксерский интеллект.
Поэтому, я считаю, что поединок будет очень интересным, но я склоняюсь к победе Ломы. Но я немного волнуюсь за то, что Ломаченко может проиграть до нашего боя.
Победить Василия будет нелегко. Никто из обычных боксеров не сможет побить Ломаченко. Я это понимаю и чувствую, что являюсь именно тем, кто может это сделать”, – отметил Хейни.
Ранее Арум анонсировал бой Ломаченко – Лопес.
Напомним, Ломаченко опубликовал видео о российских спецназовцев.
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