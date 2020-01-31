Редкач получил длительную дисквалификацию за укус Гарсии

Иван Редкач получил серьезное наказание за свой поступок

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Источник – isport.ua.

Спортивная комиссия штата Нью-Йорк наказала украинского боксера Ивана Редкача (23-5-1, 18 KO) за укус Дэнни Гарсии (35-2, 21 KO) во время боя.

Об этом сообщает isport.ua.

В десятом раунде украинец неожиданно укусил за шею своего соперника. Рефери в ринге не наказал Редкача, но местный комитет не пощадил украинца.

Редкач оштрафован на 10 тыс долларов и отстранен от боев на один год. Иван сможет вернуться на ринг не раньше февраля следующего года.

Напомним, Гарсия в 12 раундах уничтожил Редкача и стал претендентом на пояс WBC