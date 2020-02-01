Хргович: Усик мал для супертяжелого веса

Филипп Хргович прокомментировал бои Александра Усика в супертяжелом весе

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Источник – xsport.ua.

Украинский боксер Александр Усик является хорошим боксером, однако слишком мал для супертяжелого веса.

Об этом рассказал хорватский боксер Филипп Хргович.

“Если говорить обо мне, то я хотел бы выиграть все бои в 2020 году и получить статус претендента. Ну а в супертяжелом весе в целом, надеюсь, в конце года мы увидим бой между Джошуа и Уайлдером или Джошуа и Фьюри – какие-то такие большие бои.

Бои Усика против этих ребят не будут самыми громкими из возможных событий, хотя все равно будут считаться большими поединками. Усик – хороший боксер, без вопросов. Но, я уже говорил, он мал для этого дивизиона”, – отметил Хргович.