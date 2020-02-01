Новое на сайте

еще
Суббота, 1 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксСледующий бой Гвоздика состоится летом
Бокс

Следующий бой Гвоздика состоится летом

AdminНет комментариев
Добавлено

Тедди Атлас прокомментировал следующий бой Александра Гвоздика

#Гвоздик, #Атлас

Источник – ua.tribuna.com.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик планирует возвращение в ринг на июнь 2020 года.

Об этом рассказал тренер украинца Тедди Атлас.

Информацию о соперника и место проведения поединка Атлас не сообщил.

В феврале Атлас намерен провести с Гвоздиком тренировочный лагерь в Нью-Йорке.

Напомним, россиянин нокаутировал Гвоздика и объединил титулы WBC и IBF.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

17 − 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Хргович: Усик мал для супертяжелого веса

Джошуа может отказаться от боя Усика против

Наложили несколько швов, – Шелесюк поблагодарил болельщиков за поддержку

Шелестюк одержал уверенную победу над Вероном

Фьюри: Бой с Уайлдером – важнейший среди супертяжей с 2002 года

Закрыть