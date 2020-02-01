Следующий бой Гвоздика состоится летом

Тедди Атлас прокомментировал следующий бой Александра Гвоздика
#Гвоздик, #Атлас
Источник – ua.tribuna.com.
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик планирует возвращение в ринг на июнь 2020 года.
Об этом рассказал тренер украинца Тедди Атлас.
Информацию о соперника и место проведения поединка Атлас не сообщил.
В феврале Атлас намерен провести с Гвоздиком тренировочный лагерь в Нью-Йорке.
Напомним, россиянин нокаутировал Гвоздика и объединил титулы WBC и IBF.
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