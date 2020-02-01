Тренер Гвоздика может тренировать Руиса

Энди Руис ищет нового тренера
#Атлас, #Руис, #Гвоздик
Источник – sport.ua.
Известный специалист Тедди Атлас, который работает с украинцем Александром Гвоздиком, может стать тренером экс-чемпиона мира Энди Руиса.
Об этом рассказал сам тренер.
“Нужно встретиться с Руисом. Мы пообщаемся и поймем, подходим ли мы друг другу. Пока что я не ответил согласием, нужно еще много чего обсудить.
Кроме того, моим главным подопечным остается Гвоздик”, – сказал Атлас.
“Нужно встретиться с Руисом. Мы пообщаемся и поймем, подходим ли мы друг другу. Пока что я не ответил согласием, нужно еще много чего обсудить.
Кроме того, моим главным подопечным остается Гвоздик”, – сказал Атлас.
Напомним, Руис хочет провести бой с Уайтом.
Ранее сообщалось, что Руис хочет переманить тренера Гвоздика.
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