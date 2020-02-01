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Бокс

Тренер Гвоздика может тренировать Руиса

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Энди Руис ищет нового тренера

#Атлас, #Руис, #Гвоздик

Источник – sport.ua.

Известный специалист Тедди Атлас, который работает с украинцем Александром Гвоздиком, может стать тренером экс-чемпиона мира Энди Руиса.

Об этом рассказал сам тренер.

“Нужно встретиться с Руисом. Мы пообщаемся и поймем, подходим ли мы друг другу. Пока что я не ответил согласием, нужно еще много чего обсудить.

Кроме того, моим главным подопечным остается Гвоздик”, – сказал Атлас.

Напомним, Руис хочет провести бой с Уайтом.

Ранее сообщалось, что Руис хочет переманить тренера Гвоздика.

Источник: champion.com.ua
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