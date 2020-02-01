Тренер Гвоздика может тренировать Руиса

Энди Руис ищет нового тренера

#Атлас, #Руис, #Гвоздик

Источник – sport.ua.

Известный специалист Тедди Атлас, который работает с украинцем Александром Гвоздиком, может стать тренером экс-чемпиона мира Энди Руиса.

Об этом рассказал сам тренер.

“Нужно встретиться с Руисом. Мы пообщаемся и поймем, подходим ли мы друг другу. Пока что я не ответил согласием, нужно еще много чего обсудить.

Кроме того, моим главным подопечным остается Гвоздик”, – сказал Атлас.