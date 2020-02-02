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Бокс

Украинец Чухаджян победил россиянина в бою за титул WBA

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#Чухаджян, #Воробьев

Источник – Чемпион.

В рамках полусреднего веса Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) стал обладателем пояса интернационального чемпиона по версии WBA, победив ранее непобежденного Сергея Воробьева (9-1, 6 КО).

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Бой продлился все десять раундов, а украинской боксер одержал победу над россиянином раздельным решением судей: 95-96 – Воробьеву, 99-91 и 96-94 – Чухаджяном.

Этот поединок стал главным событием вечера бокса, который проходил на арене Янтарный в Калининграде.

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Источник: champion.com.ua
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