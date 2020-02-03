Бой Кличко – Льюис вошел в число наиболее знаковых ночных событий Германии

Бой заставили миллионы жителей Германии смотреть телевизор

#Кличко, #Льюис

Источник – klitschko-brothers.com.

Поединок между двумя легендарными боксерами Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом, который состоялся в 2003-м году, вошел в число событий, происходивших ночью по европейскому времени и заставили миллионы жителей Германии смотреть телевизор.

Об этом сообщает Мегкиг.

Выяснилось, что большинство предпочитала не ложиться или рано просыпаться ради боксерских поединков. Моду на них ввел Мухаммед Али. А в число наиболее значимых боксерских боев вошли: Аксель Шульц – Джордж Форман (1995), Виталий Кличко – Леннокс Льюис (2003), Оскар де ла Хойя – Феликс Штурм (2004), Майк Тайсон – Эвандер Холифилд (1997), Шугар Рэй Леонард – Марвин Хаглер (1986).

Среди других событий немецкие телезрители отметили выступления олимпийцев ФРГ и ГДР (Катарины Вит, Ульрики Мейфрат, Майкла Гросса, Елены Савченко, сборной ГДР по футболу) на Играх разных лет, футбольный Кубок Конфедераций-1999 года в Мексике, хоккейный финал на Олимпиаде-2018 Россия – Германия, теннисный матч Кубка Дэвиса Германия – США (с участием Беккера), матчи НБА с участием Далласа и Дирка Новицки, а также этапа Формулы-1 с участием Михаэля Шумахера.

Ранее, Шелестюк хочет драться с именитыми соперниками.

Напомним, Уайлдер и Фьюри провели первую дуэль взглядов.