Далакян – Перес: когда и где смотреть чемпионский бой WBA

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Источник – Чемпион.

Чемпион мира в флайвейті (50,8 кг) по версии украинец Артем Далакян проведет защиту титула в бою против венесуэльца Хосбера Переса.

Бой состоится 8 февраля, в Киеве, в КВЦ Парковый. Начало в 21:00.

Прямая трансляция боксерского вечера на телеканале XSport начнется в 17:00. Также онлайн бой Далакян – Перес в прямом эфире смотрите на нашем сайте.

Перес дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2016 года и за это время провел 18 боев, в которых одержал 16 побед, из них 12 нокаутом. За свой стиль ведения боя Хосбер получил проізвіщу “Лавина”. Это будет дебютный поединок Переса в Европе, и он уже заявил, что намерен вернуться в Венесуэлу с чемпионским поясом WBA.

Артем Далакян представляет компанию Union Boxing Promotion и является единственным украинским боксером, который все свои чемпионские защиты провел в Украине. Звание чемпиона мира Артем завоевал в американском Инглвуде 24 февраля 2018 года, когда победил американца Брайана Вілорія.

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