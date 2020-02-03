Тренер Гвоздика сделал радикальный прогноз на бой Уайлдер – Фьюри

Тедди Атлас прокомментировал бой Уайлдер – Фьюри

#Уайлдер, #Атлас, #Фьюри

Источник – isport.ua.

Американский боксер Деонтей Уайлдером (42-0-1, 41 КО) является фаворитом в бою против британца Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО).

Об этом рассказал тренер украинского боксера Александра Гвоздика – Тедди Атлас.

“Если брать один удар, только один удар, то я считаю, что Уайлдер – самый жесткий панчер в истории бокса. В список самых грозных панчеров входят Эрни Шейверс, Макс Бэр, Джо Луис и Майк Тайсон. Они могли нанести вред ударами слева и справа . Но если говорить об одном ударе, то Уайлдер лучший.

Актуально: Фьюри: Бой с Уайлдером – важнейший среди супертяжей с 2002 года

Я сделаю радикальный и смелый прогноз. Скажу, что Уайлдер может нокаутировать Фьюри во втором или третьем раунде. Может произойти что угодно. Допускаю, что Уайлдер оформит нокаут и позже. Но все же, учитывая его великолепную мощь, я думаю, что финал будет быстрым. Уайлдеру не хватает технических навыков, но он компенсирует это мощным ударом”, – рассказал Атлас.