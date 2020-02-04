Арум готов организовать бой Ломаченко – Дэвис

Боб Арум прокомментировал бой Ломаченко – Дэвис

#Хэйни, #Ломаченко, #Дэвис

Источник – isport.ua.

Бой украинца Василия Ломаченко (14-1-0, 10 KO) против Джервонти Дэвиса (23-0-0, 21 KO) зависит от промоутера американца, экс-чемпиона мира в пяти весах категориях Флойда Мейвезера-младшего.

Об этом рассказал промоутер украинца Боб Арум.

“Флойд знает, что когда она будет готова, мы устроим бой Ломаченко – Дэвис, но Флойд – боксер, в отличие от Эдди Гирная. Флойд не хочет, чтобы его парень Джервонта Дэвис дрался с Ломаченко, пока он не будет уверен, что тот готов.

У Эдди Гирная все зависит от имени и денег. Никто серьезно не берется рассуждать о том, находится ли Девин Хейни на одном уровне с Ломаченко или с ТОП-10 других легковесов. Фанаты считают, что они знают, но это не правда.

Хейни должен доказать, что способен сражаться на уровне Ломаченко. Прямо сейчас я смотрю на Хейни и вижу, вероятно, десять легковесов, которые превосходят его.

Почему, только из-за того, что Гірн вложил в него деньги, все вдруг стали считать его звездой? Дэвис более технически оснащен, чем Хейни и, ко всему прочему, выдает захватывающие бои.

Как только Флойд даст мне сигнал, мы, конечно же, ответим, получился бы конкурентный бой”, – рассказал Арум.