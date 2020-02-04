Фьюри: У Уайлдера много недостатков, которые собираюсь вам показать

Тайсон Фьюри прокомментировал бой против Деонтея Уайлдера

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Источник – xsport.ua.

Американский боксер Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО) имеет много недостатков в технике.

Об этом рассказал экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО).

“У меня с прошлым тренером не было никаких конфликтов, но иногда к определенному бою приходится подходить в определенном ключе. Того, что я делал раньше явно недостаточно для победы над Уайлдером. Если я буду боксировать также, то мне не победить, поэтому в этот раз нужно показать нечто совсем новое.

Ради победы я готов на любые жертвы. В прошлом бою я потряс Уайлдера, но сил добить уже не было. Зато я увидел много недостатков, которые собираюсь вам показать. На этот раз он действительно встретится с Цыганским королем, и я намерен его убрать”, – рассказал Фьюри.