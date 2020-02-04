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Бокс

Лопес: Хочу боксировать с Ломаченко как можно быстрее

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Лопес расстроен, что бой с украинцем состоится не в апреле

#Лопес, #Ломаченко

Источник – iSport.ua.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофімо Лопес расстроен тем фактом, что бой против обладателя титулов WBA, WBC и WBO Василия Ломаченко состоится только в мае или июне.

Об этом американец заявил в интервью Business Insider.

“Многие сейчас говорят о моем поединке с Ломаченко. Я стараюсь делать большие вещи, такие как предстоящий бой, я готов к этому. Речь шла о том, чтобы он состоялся в апреле, но через переговоры о месте проведения, не получится организовать его в апреле. Теперь в команде Ломаченко говорят, что это будет май или июнь. Меня это разочаровывает. Потому что я хочу боксировать и оставаться активным.

Я надеюсь, мы сможем организовать такие большие бои, как с Ломаченко. Если этот бой пройдет в мае или июне, то я почти шесть месяцев буду без поединков. Я хочу боксировать как можно быстрее и мы сейчас работаем над этим”, – отметил Лопес.

Ранее, Арум готов организовать бой Ломаченко – Дэвис.

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Напомним, Ломаченко опубликовал видео о российских спецназовцев.

Источник: champion.com.ua
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