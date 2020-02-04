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Бокс

Лопес: В бою с Ломаченко собираюсь шокировать мир, и создать эффектную историю

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Американец намерен стать суперзвездой бокса

#Лопес, #Ломаченко

Источник – iSport.ua.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофімо Лопес намерен победить украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и стать суперзвездой бокса.

Об этом американец заявил в интервью Business Insider.

“Время Василия Ломаченко уже под конец. Он уже в профессиональном боксе семь лет и все это время он пытается войти в историю.

Мне всего 22 года и у меня впереди еще длинная карьера. В бою с Ломаченко собираюсь шокировать мир, и создать эффектную историю. Хочу, чтобы она была еще интереснее, чем с Ричардом Ком.

Если встречусь Ваиля и побью его, то буду лучшим”, – отметил Лопес.

Ранее, Арум готов организовать бой Ломаченко – Дэвис.

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Напомним, Ломаченко опубликовал видео о российских спецназовцев.

Источник: champion.com.ua
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