Лопес: В бою с Ломаченко собираюсь шокировать мир, и создать эффектную историю

Американец намерен стать суперзвездой бокса
#Лопес, #Ломаченко
Источник – iSport.ua.
Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофімо Лопес намерен победить украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и стать суперзвездой бокса.
Об этом американец заявил в интервью Business Insider.
“Время Василия Ломаченко уже под конец. Он уже в профессиональном боксе семь лет и все это время он пытается войти в историю.
Мне всего 22 года и у меня впереди еще длинная карьера. В бою с Ломаченко собираюсь шокировать мир, и создать эффектную историю. Хочу, чтобы она была еще интереснее, чем с Ричардом Ком.
Если встречусь Ваиля и побью его, то буду лучшим”, – отметил Лопес.
“Время Василия Ломаченко уже под конец. Он уже в профессиональном боксе семь лет и все это время он пытается войти в историю.
Мне всего 22 года и у меня впереди еще длинная карьера. В бою с Ломаченко собираюсь шокировать мир, и создать эффектную историю. Хочу, чтобы она была еще интереснее, чем с Ричардом Ком.
Если встречусь Ваиля и побью его, то буду лучшим”, – отметил Лопес.
Ранее, Арум готов организовать бой Ломаченко – Дэвис.
Напомним, Ломаченко опубликовал видео о российских спецназовцев.
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