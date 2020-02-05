Далакян: Провел 100 раундов спаррингов

Артем Далакян прокомментировал подготовку к бою Хосбером Пересом

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Источник – klitschko-brothers.com.

Чемпион мира WBA в флайвейті (50,8 кг) Артем Далакян провел серьезную подготовку к бою против венесуэльца Хосбера Переса.

Об этом рассказал сам боксер.

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“Спарринговать могу и с боксерами, которые находятся на несколько весовых категорий выше. За все собрание провожу примерно 100 раундов спаррингов. Работа выполняется на 100%, чтобы во время боя быть готовым ко всему”, – рассказал Далакян.

Ранее сообщалось, что сопернику украинского чемпиона грозит немалый штрав. Напомним, в андеркарде боя состоится турнир в необычном формате.