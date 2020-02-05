Я считаю Россию агрессором – Чухаджян

Карен Чухаджян прокомментировал отношение к России и россиянам

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Источник – ua.tribuna.com.

Украинский чемпион WBA в полусреднем весе Карен Чухаджян после победы над россиянином Сергеем Воробьевым в Калининграде назвал Россию агрессором.

Об этом рассказал сам боксер.

“Меня спрашивали, не боялся я хейту за поездку в Россию. Да, я думал об этом, но не боялся. Я ехал в Россию для того, чтобы привезти титул в Украине. Я уже писал в комментах и в последний раз повторю здесь: да, я считаю Россию агрессором. Но это не значит, что я ненавижу всех русских. Я знаю, что не все россияне поддерживают внешнюю политику своей страны. За всю мою поездку не было сказано ни одного кривого слова в сторону Украины. Я лишь против тех, кто позволяет поливать мою родину грязью. Я не ехал в гости к братской страны, я ехал побеждать. Точка”, – рассказал Чухаджян.