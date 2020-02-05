Новое на сайте

еще
Среда, 5 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксПотенциальный соперник Ломаченко арестован в США
Бокс

Потенциальный соперник Ломаченко арестован в США

AdminНет комментариев
Добавлено

Дэвис был обвинен в домашнем насилии

#Дэвис, #США

Источник – dt.ua.

Американский боксер легкого веса Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) был арестован по обвинению в домашнем насилии.

Об этом сообщает CBS Miami.

Причиной стала публичная ссора со своей бывшей девушкой во время благотворительного баскетбольного матча, в ходе которой Джервонта схватил ее за горло и вывел из зала.

25-летний боксер добровольно сдался правоохранителям и был доставлен в исправительный центр.

Читайте также:  Ломаченко: Дэвис и Мейвезер в боксе ради денег

Напомним, Дэвис выступает в весовой категории украинца Василия Ломаченко, который не раз говорил о возможном поединке против американца.

Недавно промоутер Боб Арум заявил о готовности организовать бой между непобежденным американцем и украинцем.

Напомним, Ломаченко опубликовал видео о российских спецназовцев.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Сиренко проведет бой против экс-соперника Усика

Теофимо Лопес хочет отобрать пояса Ломаченко

Далакян: Провел 100 раундов спаррингов

Редкач не заслуживал сурового наказания – промоутер

Я считаю Россию агрессором – Чухаджян

Закрыть