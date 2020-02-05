Потенциальный соперник Ломаченко арестован в США

Дэвис был обвинен в домашнем насилии
#Дэвис, #США
Источник – dt.ua.
Американский боксер легкого веса Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) был арестован по обвинению в домашнем насилии.
Об этом сообщает CBS Miami.
Причиной стала публичная ссора со своей бывшей девушкой во время благотворительного баскетбольного матча, в ходе которой Джервонта схватил ее за горло и вывел из зала.
25-летний боксер добровольно сдался правоохранителям и был доставлен в исправительный центр.
Напомним, Дэвис выступает в весовой категории украинца Василия Ломаченко, который не раз говорил о возможном поединке против американца.
Недавно промоутер Боб Арум заявил о готовности организовать бой между непобежденным американцем и украинцем.
Напомним, Ломаченко опубликовал видео о российских спецназовцев.
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