Потенциальный соперник Ломаченко арестован в США

Дэвис был обвинен в домашнем насилии

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Источник – dt.ua.

Американский боксер легкого веса Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) был арестован по обвинению в домашнем насилии.

Об этом сообщает CBS Miami.

Причиной стала публичная ссора со своей бывшей девушкой во время благотворительного баскетбольного матча, в ходе которой Джервонта схватил ее за горло и вывел из зала.

25-летний боксер добровольно сдался правоохранителям и был доставлен в исправительный центр.

Напомним, Дэвис выступает в весовой категории украинца Василия Ломаченко, который не раз говорил о возможном поединке против американца.

Недавно промоутер Боб Арум заявил о готовности организовать бой между непобежденным американцем и украинцем.

Напомним, Ломаченко опубликовал видео о российских спецназовцев.