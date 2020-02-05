Редкач не заслуживал сурового наказания – промоутер

Лу Дибелла прокомментировал дисквалификацию Редкача

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Источник – isport.ua.

Спортивная комиссия штата Нью-Йорк применила в отношении украинского боксера Ивана Редкача (23-5-1, 18 KO) слишком строгое наказание за укус Дэнни Гарсии (35-2, 21 KO) во время боя.

Об этом рассказал промоутер Лу Дибелла.

“Я был промоутером Ивана Редкача. Думаю, что он – хороший человек. Следовало ли ему кусать Дэнни Гарсию? Нет. Нужно было его наказать? Так. Но он не заслуживал сурового наказания. Считаю, что это лицемерие в худшем виде. Это же та самая комиссия, которая не обращала внимание на использование боксерами запрещенных препаратов. Никто еще не умирал от укуса в плечо на боксерском ринге. Множество боксеров заслуживают наказания за дела, которые гораздо хуже поступка Редкача, но комиссия ничего не делает с ними”, – отметил Лу Дибелла.

За укус соперника Редкач оштрафован на 10 тыс долларов и отстранен от боев на один год. Иван сможет вернуться на ринг не раньше февраля следующего года.

Напомним, Гарсия в 12 раундах уничтожил Редкача и стал претендентом на пояс WBC.