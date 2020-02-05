Сиренко проведет бой против экс-соперника Усика

Бой с Мюллером состоится 28 марта

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Источник – sport.ua.

28 марта в немецком Карлсруэ свой следующий бой проведет украинский тяжеловес Владислав Сиренко.

Об этом сообщает Luckypunch.net.

Соперником 24-летнего украинца будет южноафриканец Джонни Мюллер. На кону боя будет стоять вакантный титул WBC Asia в супертяжелом весе.

Для Мюллера это уже не первый опыт боев против украинских боксеров. 29 августа 2015 года в Киеве он проводил бой против Александра Усика и был нокаутирован в третьем раунде.

В своем предыдущем бою Сиренко 11 октября 2019 года в первом раунде нокаутировал Айвана Ди Берардіно.