ФБУ дисквалифицировала тренера и менеджера Вихриста через переход боксера в профессионалы

Федерация бокса Украины дисквалифицировала на три года тренера и менеджера тяжеловеса Виктора Вихриста за переход боксера в профессионалы перед Олимпиадой-2020.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
В ФБУ заявили, что узнали о неожиданное решение лидера сборной Украины за день до его перехода в профессионалы от личного тренера боксера Александра Ляхового.
“О решении Виктора Вихриста прекратить выступления в составе сборной Украины сообщил 27 января личный тренер боксера – Александр Ляховий в общении с главным тренером сборной. То есть за день до подписания Виктором Вихристом профессионального контракта. До этого момента Федерация бокса Украины не получала никаких сообщений относительно возможного желания Вихриста перейти в профессиональный бокс и прекратить выступления в составе сборной Украины”, – заявили в ФБУ.
Также в федерации подчеркнули, что за решение Вихриста сборная Украины рискует остаться без олимпийской лицензии в супертяжелом весе.