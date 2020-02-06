ФБУ дисквалифицировала тренера и менеджера Вихриста через переход боксера в профессионалы

В организации возмущены решением супертяжа

#Вихрист, #ФБУ

Источник – Экспрессо.

Федерация бокса Украины дисквалифицировала на три года тренера и менеджера тяжеловеса Виктора Вихриста за переход боксера в профессионалы перед Олимпиадой-2020.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

В ФБУ заявили, что узнали о неожиданное решение лидера сборной Украины за день до его перехода в профессионалы от личного тренера боксера Александра Ляхового.

“О решении Виктора Вихриста прекратить выступления в составе сборной Украины сообщил 27 января личный тренер боксера – Александр Ляховий в общении с главным тренером сборной. То есть за день до подписания Виктором Вихристом профессионального контракта. До этого момента Федерация бокса Украины не получала никаких сообщений относительно возможного желания Вихриста перейти в профессиональный бокс и прекратить выступления в составе сборной Украины”, – заявили в ФБУ.

Также в федерации подчеркнули, что за решение Вихриста сборная Украины рискует остаться без олимпийской лицензии в супертяжелом весе.

В ФБУ решили дисквалифицировать на 3 года Александра Ляхового и менеджера боксера – Андрея Котельника, который является бывшим чемпионом мира среди профессионалов в полусреднем весе (до 63,5 кг).

Виктор Вихрист является чемпионом Европы-2017 и победителем Европейских игр-2019 среди любителей.

Ранее, Сиренко проведет бой против экс-соперника Усика.