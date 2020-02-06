ФБУ не понятен поступок Вихриста

Илья Гурович прокомментировал решение Виталия Вихриста

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Источник – xsport.иа.

В Федерации бокса Украины не понимают поступок тяжеловеса Виктора Вихриста за переход боксера в профессионалы перед Олимпиадой-2020.

Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации бокса Украины Илья Гурович.

“Со стороны команды Федерации и спортсменов, его поступок непонятен, поскольку, как правило, боксеры стремятся к самых престижных соревнований -Олимпийская игр. В Федерации бокса Украины в течение последних 20 лет всегда были приличные боксеры, не мне вам называть их фамилии, и всегда были приглашения от всех промоутеров. Однако, ребята понимали, что им нужно для дальнейших выступлений показать результат на Олимпийских играх. Это самые высокие в спорте соревнования. Поэтому, мягко говоря, позиция Виктора Вихрист и его менеджеров и тренеров не совсем понятна и вызывает обиду среди украинских боксеров из нашей команды”, – рассказал Гурович.