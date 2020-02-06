Глазков: Видимо, отступные за подписание контракта Вихриста прошли мимо ФБУ

Вячеслав Глазков прокомментировал конфликт федерации бокса Украины с Виктором Вихристом
#Вихрист, #ФБУ
Источник – Чемпион.
Тренера и менеджера новоиспеченного профессионала Виктора Вихриста могли дисквалифицировать за отсутствие отступных при переходе боксера в профессионалы для Федерации бокса Украины.
Об этом рассказал бывший претендент на титул IBF в супертяжелом дивизионе Вячеслав Глазков (21-1-1, 13 КО).
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“Видимо, отступные за подписание контракта прошли мимо федерацию и Продивуса (Владимир Продивус – президент ФБУ). Теперь хоть как-то пытаются насолить!”, – написал Глазков в Facebook.
“Видимо, отступные за подписание контракта прошли мимо федерацию и Продивуса (Владимир Продивус – президент ФБУ). Теперь хоть как-то пытаются насолить!”, – написал Глазков в Facebook.
Также, боксер намекнул, что у него требовали отступные за переход в профессионалы.
Напомним, ФБУ дисквалифицировала тренера и менеджера Вихриста через переход боксера в профессионалы.
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