Новое на сайте

еще
Четверг, 6 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксГлазков: Видимо, отступные за подписание контракта Вихриста прошли мимо ФБУ
Бокс

Глазков: Видимо, отступные за подписание контракта Вихриста прошли мимо ФБУ

AdminНет комментариев
Добавлено

Вячеслав Глазков прокомментировал конфликт федерации бокса Украины с Виктором Вихристом

#Вихрист, #ФБУ

Источник – Чемпион.

Тренера и менеджера новоиспеченного профессионала Виктора Вихриста могли дисквалифицировать за отсутствие отступных при переходе боксера в профессионалы для Федерации бокса Украины.

Об этом рассказал бывший претендент на титул IBF в супертяжелом дивизионе Вячеслав Глазков (21-1-1, 13 КО).

Актуально: ФБУ не понятен поступок Вихриста

“Видимо, отступные за подписание контракта прошли мимо федерацию и Продивуса (Владимир Продивус – президент ФБУ). Теперь хоть как-то пытаются насолить!”, – написал Глазков в Facebook.

Также, боксер намекнул, что у него требовали отступные за переход в профессионалы.

Глазков: Мабуть, відступні за підписання контракту Вихриста пройшли повз ФБУ

Напомним, ФБУ дисквалифицировала тренера и менеджера Вихриста через переход боксера в профессионалы.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
За бой с Лопесом Ломаченко получит рекордный гонорар

ФБУ не понятен поступок Вихриста

ФБУ дисквалифицировала тренера и менеджера Вихриста через переход боксера в профессионалы

Ломаченко претендует на звание боксера года по версии WBC

Потенциальный соперник Ломаченко арестован в США

Закрыть