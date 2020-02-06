Летом состоятся бои Усик – Чисора и Джошуа – Пулев

Гірн уверен, что скоро будет официальное объявление

#Гірн, #Усик

Источник – sport.ua.

Скоро будут официальные объявления о три согласованные бои супертяжелого веса Александр Усик – Дерек Чисора, Энтони Джошуа – Кубрат Пулев, а также Диллиан Уайт – Александр Поветкин.

Об этом промоутер Эдди Гірн заявил в интервью Sky Sports.

“Мы близки к подписанию контракта на бой Джошуа – Пулев. Поединок пройдет летом на стадионе Тоттенхэма. Энтони хочет драться в Лондоне, это его главное условие. Бой должен состояться в июне.

Кроме того, практически все готово для боя Усик – Чисора. Это заняло немного больше времени, поэтому бой состоится на несколько недель позже ожидаемого.

И еще согласованный бой Диллиан Уайт – Александр Поветкин. Так что британских болельщиков ждет яркое лето с тремя большими боями”, – отметил Гірн.