Летом состоятся бои Усик – Чисора и Джошуа – Пулев

Гірн уверен, что скоро будет официальное объявление
#Гірн, #Усик
Источник – sport.ua.
Скоро будут официальные объявления о три согласованные бои супертяжелого веса Александр Усик – Дерек Чисора, Энтони Джошуа – Кубрат Пулев, а также Диллиан Уайт – Александр Поветкин.
Об этом промоутер Эдди Гірн заявил в интервью Sky Sports.
“Мы близки к подписанию контракта на бой Джошуа – Пулев. Поединок пройдет летом на стадионе Тоттенхэма. Энтони хочет драться в Лондоне, это его главное условие. Бой должен состояться в июне.
Кроме того, практически все готово для боя Усик – Чисора. Это заняло немного больше времени, поэтому бой состоится на несколько недель позже ожидаемого.
И еще согласованный бой Диллиан Уайт – Александр Поветкин. Так что британских болельщиков ждет яркое лето с тремя большими боями”, – отметил Гірн.
“Мы близки к подписанию контракта на бой Джошуа – Пулев. Поединок пройдет летом на стадионе Тоттенхэма. Энтони хочет драться в Лондоне, это его главное условие. Бой должен состояться в июне.
Кроме того, практически все готово для боя Усик – Чисора. Это заняло немного больше времени, поэтому бой состоится на несколько недель позже ожидаемого.
И еще согласованный бой Диллиан Уайт – Александр Поветкин. Так что британских болельщиков ждет яркое лето с тремя большими боями”, – отметил Гірн.
Напомним, Джошуа может отказаться от боя против Усика.
Ранее, Усик принял важное решение перед боем с Джошуа.
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