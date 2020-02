Ломаченко претендует на звание боксера года по версии WBC

WBC назначил шесть боксеров на престижную награду

Источник – Чемпион.

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO и фрайнчайзінговий чемпион по версии WBC Василий Ломаченко номинирован на звание Боксер 2019 года по версии WBC.

Конкурентами украинца будут Сауль Альварес, Эррол Спенс, Деонтей Уайлдер, Хосе Карлос Рамирес и Джош Тейлор.

We are in the voting process for the awards for the best of 2019 YOU can determine the most magnificent highlights of last year’s activity by voting at: https://t.co/9DkEbCrAmT

