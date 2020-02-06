За бой с Лопесом Ломаченко получит рекордный гонорар

Источник – Mixsport.

За бой против Теофімо Лопеса Василий Ломаченко получит рекордный гонорар в своей профессиональной боксерской карьере.

Об этом сообщает Mixsport.

Выход в ринг против 22-летнего американца гондурасского происхождения принесет украинцу 4,5 миллиона долларов. Даже после выплаты налогов и комиссий промоутеру и менеджеру у Василия останется около 2,5 миллионов долларов, которые он традиционно делит со своим тренером и отцом Анатолием Ломаченко в пропорции 50 на 50.

Объединительный поединок Ломаченко – Лопес состоится весной этого года.

За іноформацією источники, уже на следующей неделе могут быть объявлены место проведения и дата боя.

Напомним, Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Теофімо Лопес – чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира. Среди украинцев абсолютным чемпионом мира был только Александр Усик, который выиграл этот титул в крузервейті, когда победил россиянина Мурата Гассиева в Москве 21 июля 2018 года.