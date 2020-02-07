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Бокс

Беринчик будет защищать титул WBO в бою с чемпионом Аргентины

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Бой состоится 22 февраля в Броварах

#Беринчик

Источник – sportarena.com.

Следующим соперником украинского интернационального чемпиона WBO в легком весе Дениса Беринчика станет аргентинец Эдгардо Эктор Сарміенто (21-1-0, 14 КО).

Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании K –2.

Сарміенто удерживает титул чемпиона Аргентины (FAB) в полулегком весе. Последний раз Эктор дрался в декабре прошлого года, единогласным решением судей победив соотечественника Сезара Алехандро Переса.

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Бой состоится 22 февраля в броварском ТРЦ Терминал.

Ранее, Беринчик вернулся к тренировкам.

Напомним, Арум анонсировал бой Ломаченко – Лопес.

Источник: champion.com.ua
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