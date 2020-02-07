Беринчик будет защищать титул WBO в бою с чемпионом Аргентины

Бой состоится 22 февраля в Броварах
#Беринчик
Источник – sportarena.com.
Следующим соперником украинского интернационального чемпиона WBO в легком весе Дениса Беринчика станет аргентинец Эдгардо Эктор Сарміенто (21-1-0, 14 КО).
Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании K –2.
Сарміенто удерживает титул чемпиона Аргентины (FAB) в полулегком весе. Последний раз Эктор дрался в декабре прошлого года, единогласным решением судей победив соотечественника Сезара Алехандро Переса.
Бой состоится 22 февраля в броварском ТРЦ Терминал.
Ранее, Беринчик вернулся к тренировкам.
Напомним, Арум анонсировал бой Ломаченко – Лопес.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: