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Бокс

Далакян и Перес прошли процедуру взвешивания перед боем. Украинец оказался тяжелее соперника

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Источник – Чемпион.

Чемпион мира в флайвейті (до 50,8 кг) по версии WBA украинец Артем Далакян оказался тяжелее Юсбера Переса с Венесуали во время процедуры взвешивания накануне чемпионского боя.

Вес украинца – 50,6 кг, у его соперника – 50,2 кг.

Также перед взвешиванием состоялась пресс-конференция боксеров и организаторов боя, на котором, в частности Далакян заявил, что не собирается отдавать чемпионский пояс. В свою очередь, промоутер украинца Юрий Рубан отметил, что в случае победы над венесуельцем Далакян станет суперчемпионом WBA в весовой категории до 50,8 кг.

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Напомним, бой за званання чемпиону мира по версии WBA в флайвейті между Артемом Далакяном и Юсбером Пересом состоится завтра, 8 февраля, в Киеве. Ориентировочное начало в 21:00. Также в рамках боксерского вечера, который организовала компания Union Boxing Promotion состоится турнир в необычном формате – “Чемпион – только один”, а также титульные бои. Начало вечера бокса в 17:00.

Прямая трансляция на Чемпионе.

Источник: champion.com.ua
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