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Бокс

Далакян назвал план на бой с Пересом

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Артем Далакян прокомментировал бой против Усбера Переса

#Перес, #Далакян

Источник – Чемпион.

Украинский чемпион мира WBA в легчайшем весе Артем Далакян (18-0, 13 КО) попытается использовать первую же возможность в бои против Усбера Переса (17-2, 12 КО).

Об этом рассказал сам украинский боксер.

“Не хочу забегать вперед и говорить, в каком раунде нокаутирую Переса. Это не принципиально! Если будет возможность для удара, конечно я сделаю и не буду тянуть.

Актуально: Далакян: Я не собираюсь отдавать пояс чемпиона

Мы прошли отличный тренировочный лагерь, так что будет отличное шоу”, – отметил Далакян.

Напомним, Далакян может станет суперчемпионом.

Источник: champion.com.ua
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