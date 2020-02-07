Пулев: Я готов приехать в Лондон и разорвать Джошуа

Кубрат Пулев прокомментировал бой против Энтони Джошуа

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Источник – isport.ua.

Болгарин Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) готов победить чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Об этом рассказал сам боксер.

“Чемпионат, будь спокоен. Я смотрю, что тебе очень тревожно боксировать дома. Здесь ты прав, тебе есть, о чем переживать.

Не переживай, если так необходимо, я готов приехать в Лондон и разорвать тебя на глазах у твоих же болельщиков. А пока скажите мистеру Гірну, чтобы он не бежал впереди паровоза. Мы еще не договорились”, – отметил Пулев.